Жители Невеля уже год не могут дождаться голубого топлива

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.09.2017 12:02

Жители частного сектора в Невеле требуют у районных властей завершить работы по газификации. По плану голубое топливо должно было поступить в дома людей еще в августе прошлого года. Население полностью оплатило необходимую долю софинансирования за подвод трубы к дому, некоторые сразу же установили оборудование и для отопления, однако к магистральному газопроводу их ветку не подключают до сих пор. Кто виноват в сложившейся ситуации, и когда заветный вентиль повернётся в сторону жителей?

Ирина Коваленко, Владимир Шагапов