Жители Невеля уже год не могут дождаться голубого топлива

Жители частного сектора в Невеле требуют у районных властей завершить работы по газификации. По плану голубое топливо должно было поступить в дома людей еще в августе прошлого года. Население полностью оплатило необходимую долю софинансирования за подвод трубы к дому, некоторые сразу же установили оборудование и для отопления, однако к магистральному газопроводу их ветку не подключают до сих пор. Кто виноват в сложившейся ситуации, и когда заветный вентиль повернётся в сторону жителей?
Ирина Коваленко, Владимир Шагапов
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Сентябрь 2017
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