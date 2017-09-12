Сборная из Великого Новгорода стала победителем открытого первенства Псковской области по хоккею

Победителями открытого первенства Псковской области по хоккею среди ребят 2006 года рождения стада команда "Йети" из Великого Новгорода. Эта сборная сумела на турнире обойти четыре команды: из Пскова, Нижегородской области, Орши и Таллина.
Все коллективы играли по кругу, на высшую ступень пьедестала поднялся тот, кто набрал наибольшее количество очков за сыгранные матчи. У ребят из Великого Новгорода их шесть. Вторыми стали гости из Нижегородской области, третьи гости из Таллина. Псковичи стали лишь четвертыми. У них одно очко. Для спортсменов-хоккеистов 2006 года рождения подобное первенство в нашем регионе провели впервые.
Виктория Парфенова
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