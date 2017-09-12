Сборная из Великого Новгорода стала победителем открытого первенства Псковской области по хоккею

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.09.2017 11:54

Победителями открытого первенства Псковской области по хоккею среди ребят 2006 года рождения стада команда "Йети" из Великого Новгорода. Эта сборная сумела на турнире обойти четыре команды: из Пскова, Нижегородской области, Орши и Таллина.

Все коллективы играли по кругу, на высшую ступень пьедестала поднялся тот, кто набрал наибольшее количество очков за сыгранные матчи. У ребят из Великого Новгорода их шесть. Вторыми стали гости из Нижегородской области, третьи гости из Таллина. Псковичи стали лишь четвертыми. У них одно очко. Для спортсменов-хоккеистов 2006 года рождения подобное первенство в нашем регионе провели впервые.

Виктория Парфенова