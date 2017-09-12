В Пскове прошёл фестиваль по киберспорту

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.09.2017 11:46

Гостей на празднике ждали настольные игры, танцы под руководством компьютера, розыгрыши подарков. Все желающие могли взглянуть в очки виртуальной реальности, увидеть обмундирование профессиональных страйкболистов, принять участие в турнирах по компьютерным дисциплинам. Главный приз за победу в одной из них - игре в «Контр Страйк» - пятьдесят тысяч рублей.

Виктория Парфёнова, Тигран Гаспарян