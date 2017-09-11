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Выставку "Иван-чай" художника Александра Бушуева обсудим в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 12 сентября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.09.2017 17:54

Выставку «Иван-чай» - такое название получила выставка, открывшаяся в псковской галерее «Дар». На ней представлено творчество Александра Бушуева. Что сегодня волнует современных художников? Популярны ли "Митьки"? Узнаем в программе "Стартовая площадка".

Гости программы: искусствовед Ольга Кошелькова и автор представленных на выставке работ Александр Бушуев.

Слушайте 12 сентября в 07.20 на "Радио России-Псков"

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