Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.09.2017 17:54

«Иван-чай» - такое название получила выставка, открывшаяся в псковской галерее «Дар». На ней представлено творчество Александра Бушуева. Что сегодня волнует современных художников? Популярны ли "Митьки"? Узнаем в программе "Стартовая площадка".

Гости программы: искусствовед Ольга Кошелькова и автор представленных на выставке работ Александр Бушуев.

Слушайте 12 сентября в 07.20 на "Радио России-Псков"