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О краудфандинге (народном финансировании) поговорим в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 12 сентября с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.09.2017 10:03

О краудфандинге (народном финансировании) поговорим в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 12 сентября с 17.05Краудфандинг или народное финансирование при помощи Интернета становится все популярней!  Кто и на что собирает деньги на этих площадках? Каков процент реализованных проектов? И как много среди краудфандеров мошенников? Эти и другие темы обсудим 12 сентября в #ШоуВежливыхЛюдей c 17.05 Телефон прямого эфира 62-80-30, звоните, задавайте вопросы и пишите комментарии, мы обязательно озвучим их в эфире!

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