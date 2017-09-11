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Избирательная комиссия области подвела предварительные итоги Единого дня голосования

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.09.2017 15:07

Их сегодня озвучил на пресс-конференции руководитель облизбиркома Николай Цветков. На выборах в Псковскую и Великолукскую Думы большинство мандатов завоевали представители "Единой России". В Пскове они получат пятнадцать мест из двадцати пяти, пять мандатов - у КПРФ, два у «Справедливой России» и по одному у ЛДПР и «Яблока».

В Великих Луках результат партии власти - двадцать четыре мандата из тридцати возможных. В Думу южной столицы также прошли коммунисты, либерал-демократы и справедливороссы. Также в семи районах области состоялись выборы глав, в шести борьбу за этот пост выиграли представители «Единой России», лишь в Плюсском районе победил кандидат от «Яблока». На районных выборах явка была значительно выше, чем в Пскове и Великих Луках. В этих городах она составила всего двадцать три процента. По оценке избиркома на выборах была высокая конкуренция. Руководитель избиркома Николай Цветков рассказал о беспрецедентных, по его оценке, масштабах скупки голосов избирателей. По этому факту уже расследуется уголовное дело. Итогов его расследования ждут псковские единороссы - рассказали руководители партии на пресс-конференции. Если факты подкупа избирателей будут доказаны, партия будет обжаловать результаты выборов по некоторым округам в суде.

Иван Павлов

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