В день выборов закулисная борьба между кандидатами не прекращалась

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.09.2017 14:54

В Единый день голосования все избирательные участки открылись в восемь утра и закрылись в восемь вечера, чтобы каждый желающий смог прийти и проголосовать. На своих избирательных участках жители Пскова получили по два бюллетеня. Один - с фамилиями депутатов-одномандатников, второй - единый партийный список.

Светлана Константинова, Иван Лопаев