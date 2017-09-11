Анрей Турчак: «Выборы в области состоялись и прошли в открытой конкурентной борьбе»

Губернатор Андрей Турчак поблагодарил сегодня всех, кто принял участие в выборах и поздравил одержавших победу. Глава региона подчеркнул, что выборы в области состоялись и прошли в открытой конкурентной борьбе. Не обошлось без нарушения избирательного закона со стороны отдельных кандидатов.
Андрей Турчак выразил уверенность, что правоохранители в ближайшее время дадут оценку по каждому такому случаю. По мнению губернатора, итоги голосования говорят о том, что партия власти в очередной раз получила мандат доверия от жителей области. Между тем, отметил глава региона, прошедшая кампания показала, что и у «Единой России» на местах есть определённые недоработки, но ее представители готовы к работе над ошибками.
Надежда Прыгина
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1