Анрей Турчак: «Выборы в области состоялись и прошли в открытой конкурентной борьбе»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.09.2017 14:47

Губернатор Андрей Турчак поблагодарил сегодня всех, кто принял участие в выборах и поздравил одержавших победу. Глава региона подчеркнул, что выборы в области состоялись и прошли в открытой конкурентной борьбе. Не обошлось без нарушения избирательного закона со стороны отдельных кандидатов.

Андрей Турчак выразил уверенность, что правоохранители в ближайшее время дадут оценку по каждому такому случаю. По мнению губернатора, итоги голосования говорят о том, что партия власти в очередной раз получила мандат доверия от жителей области. Между тем, отметил глава региона, прошедшая кампания показала, что и у «Единой России» на местах есть определённые недоработки, но ее представители готовы к работе над ошибками.

Надежда Прыгина