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Память всех воинов и мирных жителей, погибших в годы Второй Мировой войны почтили в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.09.2017 14:45

В Пскове сегодня почтили память жертв фашизма. Траурный митинг в Сквере павших борцов по традиции начался с заупокойной литии. Затем перед участниками митинга выступили представители власти, руководители ветеранских организаций, малолетние узники.

Память всех воинов и мирных жителей, погибших в годы Второй Мировой войны почтили минутой молчания и возложением цветов к памятным доскам на мемориале. Напомним, День памяти жертв фашизма был установлен в 1962 году и отмечается каждое второе воскресенье сентября. Тамара Смирнова: «Конечно, с чувством скорби приходим сюда, и в то же время мы довольны все, что мы живы. 80 лет мне, а я еще вот хожу и участвую в жизни нашего общества».

Ирина Коваленко

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