Немецкого солдата торжественно перезахоронили в Себеже

Церемония перезахоронения девятьсоттысячного немецкого солдата, найденного на территории бывшего Советского Союза, состоялась на немецком кладбище в Себеже. В ней приняли участие официальные представители Псковской области, Германии, родственники погибших и местные жители.
В этом году исполняется двадцать пять лет со дня подписания Российско-германского соглашения об уходе за военными захоронениями. На территории Германии находятся больше трёх тысяч захоронений советских солдат, в России построено и восстановлено двадцать два немецких сборных кладбища. За всеми захоронениями ведётся тщательный уход. Ежегодно в рамках подписанного соглашения на германских и советских кладбищах проходят траурные церемонии.
Наталья Барарь
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