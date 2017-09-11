Явка избирателей на выборах в Пскове и Великих Луках составила около двадцати процентов

Явка избирателей на выборах в законодательные Собрания Пскова и Великих Лук составила около двадцати процентов. 39,71 % голосов избирателей на выборах в Псковскую городскую Думу шестого созыва получила «Единая Россия». Таким образом по предварительным данным единороссы получат тринадцать мест.
У КПРФ чуть меньше 20% голосов. У «Справедливой России» одиннадцать с небольшим процента, у «Яблока» чуть больше 8,5 %, у ЛДПР – 7,41 %. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. По предварительным данным, квалифицированное большинство в новом созыве Великолукского парламента получила «Единая Россия» - пятьдесят один с небольшим процента. На втором месте там КПРФ - почти 20%, на третьем - ЛДПР с результатом почти в 9,5 %.
Надежда Прыгина
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