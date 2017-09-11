Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.09.2017 11:58

Депутатов в Псковскую городскую Думу шестого созыва выбирали в областном центре. В Единый день голосования все избирательные участки открылись в восемь утра и закрылись в восемь вечера, чтобы каждый желающий смог прийти и проголосовать. На своих избирательных участках псковичи получили по два бюллетеня.

Один с фамилиями депутатов-одномандатников, второй - с единым партийным списком. Общественный порядок на участках обеспечивали сотрудники УМВД, а также работали общественные наблюдатели. Глава города Пскова Иван Цецерский голосовал в новой школе по месту жительства в деревне Борисовичи Псковского района.

Светлана Константинова