В Великих Луках выбирали депутатов городской Думы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.09.2017 11:55

Депутатов городской Думы выбирали в Великих Луках. Кроме того, на одном из сорока трёх избирательных участков там прошли довыборы в Псковское областное Собрание.

Галина Ващенко уже приготовила паспорт, но пришлось подождать. До начала голосования ещё несколько минут. 43 избирательных участка в Великих Луках открылись, как и положено, ровно в восемь. Успеть в несколько районов области в день выборов намерен Александр Козловский. На свой избирательный участок депутат Госдумы традиционно приходит одним из первых. Он глубоко убеждён, что правом голоса должен воспользоваться каждый. Избиратели определят, кто войдёт в состав городской Думы шестого созыва. Пятнадцать кандидатов выдвигаются по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Таким образом, галочку нужно поставить в двух бюллетенях. Ближе к полудню на участках всё оживлённее. Чтобы заполнить бюллетень, в кабинки выстраивается очередь, но двигается быстро. Помещения к голосованию старались сделать комфортными. В ТИКе сообщают, все участки работают в штатном режиме. Анжелика Макеева голосует впервые. Девушке недавно исполнилось восемнадцать. Анжелика говорит, появилось чувство гордости, ответственности и понимание того, что будущее зависит и от её голоса.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин