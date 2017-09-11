В Великих Луках выбирали депутатов городской Думы

Депутатов городской Думы выбирали в Великих Луках. Кроме того, на одном из сорока трёх избирательных участков там прошли довыборы в Псковское областное Собрание.
Галина Ващенко уже приготовила паспорт, но пришлось подождать. До начала голосования ещё несколько минут. 43 избирательных участка в Великих Луках открылись, как и положено, ровно в восемь. Успеть в несколько районов области в день выборов намерен Александр Козловский. На свой избирательный участок депутат Госдумы традиционно приходит одним из первых. Он глубоко убеждён, что правом голоса должен воспользоваться каждый. Избиратели определят, кто войдёт в состав городской Думы шестого созыва. Пятнадцать кандидатов выдвигаются по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Таким образом, галочку нужно поставить в двух бюллетенях. Ближе к полудню на участках всё оживлённее. Чтобы заполнить бюллетень, в кабинки выстраивается очередь, но двигается быстро. Помещения к голосованию старались сделать комфортными. В ТИКе сообщают, все участки работают в штатном режиме. Анжелика Макеева голосует впервые. Девушке недавно исполнилось восемнадцать. Анжелика говорит, появилось чувство гордости, ответственности и понимание того, что будущее зависит и от её голоса.
Лариса Чурикова, Юрий Павкин
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