logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 

В Великих Луках выбирали депутатов городской Думы

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 11.09.2017 11:55

Депутатов городской Думы выбирали в Великих Луках. Кроме того, на одном из сорока трёх избирательных участков там прошли довыборы в Псковское областное Собрание.

Галина Ващенко уже приготовила паспорт, но пришлось подождать. До начала голосования ещё несколько минут. 43 избирательных участка в Великих Луках открылись, как и положено, ровно в восемь. Успеть в несколько районов области в день выборов намерен Александр Козловский. На свой избирательный участок депутат Госдумы традиционно приходит одним из первых. Он глубоко убеждён, что правом голоса должен воспользоваться каждый. Избиратели определят, кто войдёт в состав городской Думы шестого созыва. Пятнадцать кандидатов выдвигаются по партийным спискам и столько же по одномандатным округам. Таким образом, галочку нужно поставить в двух бюллетенях. Ближе к полудню на участках всё оживлённее. Чтобы заполнить бюллетень, в кабинки выстраивается очередь, но двигается быстро. Помещения к голосованию старались сделать комфортными. В ТИКе сообщают, все участки работают в штатном режиме. Анжелика Макеева голосует впервые. Девушке недавно исполнилось восемнадцать. Анжелика говорит, появилось чувство гордости, ответственности и понимание того, что будущее зависит и от её голоса.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • Дежурная часть. Эфир 08.09.17

    Реклама наркотиков на фасадах зданий: кто рисовал её и внешний вид скольких зданий злоумышленники успели испортить? Любимая - ушла к другому: Подробнее
  • image

    Интервью. Эфир 07.09.17

    Гости студии - Дмитрий Куракин, психолог ГБПОУ "Псковский политехнический колледж"; Светлана Георгиева, социальный педагог, исполняющий функцию школьного инспектора «Погранично-таможенно-правового лицея». Подробнее
  • image

    Без комментариев. Эфир 06.09.2017

    "Ветеранское подворье" развернулось в Порхове. Чем удивляли на областном смотре-конкурсе? Подробнее
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • Дежурная часть. Эфир 08.09.17

    Реклама наркотиков на фасадах зданий: кто рисовал её и внешний вид скольких зданий злоумышленники успели испортить? Любимая - ушла к другому: Подробнее
  • image

    Интервью. Эфир 07.09.17

    Гости студии - Дмитрий Куракин, психолог ГБПОУ "Псковский политехнический колледж"; Светлана Георгиева, социальный педагог, исполняющий функцию школьного инспектора «Погранично-таможенно-правового лицея». Подробнее
  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк