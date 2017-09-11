Жители посёлка Палкино выбирали главу района

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.09.2017 11:50

Помимо депутатов городских и районных Собраний в семи районах области избирали глав муниципальных образований. Поэтому здесь избиратели получили по три избирательных бюллетеня. Как сообщила председатель участковой избирательной комиссии, жители посёлка Палкино на избирательный участок шли охотно.

Именно здесь зафиксирована самая высокая явка. Тем более, что в этот день избирателей ждала большая концертная программа "Выбирай сердцем". На место главы Палкинского района претендовало сразу пять кандидатов, от которых жители района ожидают лишь перемен к лучшему.

Светлана Константинова