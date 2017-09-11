Выборы в России состоялись и прошли на высоком уровне

Об этом на селекторном совещании заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. По традиции, вечером он приехал в штаб возглавляемой им партии в Москве, чтобы подвести с коллегами из регионов первые итоги единого дня голосования.
По его словам, хорошую организацию выборов отметили как сторонники партии, так и наблюдатели, в том числе - из других стран. Существенных нарушений, отчитались регионы, пока не выявлено. При этом Дмитрий Медведев отметил: "Единая Россия" максимально заинтересована в чистых бесконфликтных выборах. Также он добавил: сейчас всем, кто победит в голосовании, предстоит продолжить напряжённую работу.
Виктория Парфенова
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