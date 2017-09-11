Ежегодный форум работников лесного хозяйства «Лесная сказка» прошёл в Стругах Красных

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.09.2017 11:46

В Стругах Красных прошёл форум «Лесная сказка» - ежегодный цикл мероприятий, посвящённый работникам лесного хозяйства. В этот году запомнится трогательным событием - в лес были отпущены два медвежонка.

Охотоведы, дендрологи, пожарные, бизнесмены. Тысячи разных людей заботятся о лесах Псковской области. Хозяйство сложное. Может накормить и защитить, а может и убить. Здесь главное - знать особые правила: правила леса, которые не всегда соответствуют правилам на бумаге. Те, кто не понаслышке знаком с лесом и его правилами, каждый год собираются в Стругах Красных, чтоб отметить свой праздник. День начинается с официальных поздравлений, заканчивается большими народными гуляниями, но в этот раз в программе празднования появилось одно особое мероприятие. Мишки Проша и Полина родились в Псковской области в январе. Их мать случайно разбудили работающие рядом с берлогой лесорубы, и медведица, испугавшись, бросила детей. Малышей спасли и отправили в специальный реабилитационный центр, где косолапых выращивают в диких условиях. Выпускают косолапых в тридцати километрах от областного центра, в чаще, до которой на обычной машине не добраться. Крики медвежат - хороший признак. Страх перед человеком - одно из главных правил для успешного выживания зверей в дикой природе. Поле и Проше повезло, центр реабилитации медвежат-сирот, куда они попали, единственный в мире, в год может принимать только пятнадцать косолапых. За каждым выпускником сотрудники центра стараются следить. Медвежата, которых до этого выпускали в Псковской области, уже благополучно пережили зиму, кто-то теперь обзаводится своим потомством. А значит и у Прохора с Полиной есть шанс на полноценную жизнь.

Регина Кадырова, Тигран Гаспарян