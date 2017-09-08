Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.09.2017 20:47

Не соответствуют действительности обращения об установлении "экологического сбора" за подписью главы города Ивана Цецерского, которые псковичи находили у себя в почтовых ящиках. Опровержение сегодня появилось на официальном сайте города Пскова. Текст, который распространяется якобы от главы города - поясняется в сообщении - размещён не на официальном бланке и подпись является подделкой.

Кроме того, введение налогов и сборов не относятся к компетенции муниципалитета, соответственно, руководитель города не имеет юридической возможности установить подобный сбор. Иван Цецерский направил заявление в полицию с просьбой принять меры по установлению лиц, виновных в изготовлении и распространении этого материала и привлечению их к ответственности.

Татьяна Борисова