Не соответствуют действительности обращения об установлении "экологического сбора" за подписью главы города Ивана Цецерского, которые псковичи находили у себя в почтовых ящиках. Опровержение сегодня появилось на официальном сайте города Пскова. Текст, который распространяется якобы от главы города - поясняется в сообщении - размещён не на официальном бланке и подпись является подделкой.
Кроме того, введение налогов и сборов не относятся к компетенции муниципалитета, соответственно, руководитель города не имеет юридической возможности установить подобный сбор. Иван Цецерский направил заявление в полицию с просьбой принять меры по установлению лиц, виновных в изготовлении и распространении этого материала и привлечению их к ответственности.
Татьяна Борисова
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