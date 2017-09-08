Шоу гигантских мыльных пузырей, турнир по киберспорту, выступление группы «Анакондас» - псковичам есть где интересно провести выходные

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.09.2017 17:47

Девятого сентября в двенадцать часов центр науки и спорта "Без предела» приглашает псковичей на шоу гигантских мыльных пузырей и поролоновое шоу. Десятого сентября на базе спортивно-развлекательного парка «Простория» состоится открытый турнир Псковской области по киберспорту. Фестиваль "Заповедник" стартует 15 сентября. О том, как провести выходные весело и с пользой, в нашей рубрике «Афиша».

Дина Перевозчикова