Шоу гигантских мыльных пузырей, турнир по киберспорту, выступление группы «Анакондас» - псковичам есть где интересно провести выходные

Девятого сентября в двенадцать часов центр науки и спорта "Без предела» приглашает псковичей на шоу гигантских мыльных пузырей и поролоновое шоу. Десятого сентября на базе спортивно-развлекательного парка «Простория» состоится открытый турнир Псковской области по киберспорту. Фестиваль "Заповедник" стартует 15 сентября. О том, как провести выходные весело и с пользой, в нашей рубрике «Афиша».
Дина Перевозчикова
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Сентябрь 2017
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