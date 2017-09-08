Специальный урок по оказанию первой медицинской помощи провели для студентов Колледжа профессиональных технологий и сервиса

Завтра отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Ежегодно он выпадает на вторую субботу сентября. В этот день во всем мире проводятся специальные уроки и тренинги. Сегодня такую акцию областной Центр медицинской профилактики провел для студентов первого и второго курса колледжа профессиональных технологий и сервиса.
О том, как помочь пострадавшим в ДТП, учащимся рассказал врач станции скорой помощи. Первый час с момента происшествия врачи называют «золотым», поскольку именно в этот промежуток времени больше всего шансов спасти человеческую жизнь. Главное, уверяют врачи не паниковать, вызвать скорую, но не перемещать и не оставлять без присмотра пострадавших.
Андрей Удалов
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1