Специальный урок по оказанию первой медицинской помощи провели для студентов Колледжа профессиональных технологий и сервиса

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.09.2017 17:17

Завтра отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Ежегодно он выпадает на вторую субботу сентября. В этот день во всем мире проводятся специальные уроки и тренинги. Сегодня такую акцию областной Центр медицинской профилактики провел для студентов первого и второго курса колледжа профессиональных технологий и сервиса.

О том, как помочь пострадавшим в ДТП, учащимся рассказал врач станции скорой помощи. Первый час с момента происшествия врачи называют «золотым», поскольку именно в этот промежуток времени больше всего шансов спасти человеческую жизнь. Главное, уверяют врачи не паниковать, вызвать скорую, но не перемещать и не оставлять без присмотра пострадавших.

Андрей Удалов