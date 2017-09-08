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В Печорах тридцать семей получили ключи от новых квартир

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.09.2017 17:24

Ключи от тридцати новых квартир вручил сегодня в Печорах губернатор Андрей Турчак переселенцам из ветхого и аварийного жилья. В ходе рабочей поездки по району губернатор также познакомился с местным фермером и посетил Круппский дом культуры и областной Дом ребенка.

На участке печорского фермера Виктора Баранова - сотни кустов ягод. Малина, жимолость, голубика, смородина. Из них он делает варенье, джемы и домашние наливки, которые поставляет даже в петербургские рестораны. Чтобы создать такой двор-сад, рассказывает, пришлось потрудиться, собирая элитные сорта.
Саженцы для этого сада фермер покупал на средства гранта областной администрации в две тысячи тринадцатом году. Сейчас уже можно снова подавать документы - порекомендовал ему губернатор Андрей Турчак. Финансовая поддержка не повредит - согласился фермер - нужно покупать землю. Дополнительные деньги нужны и Круппскому дому культуры. Основной ремонт здесь уже завершен, но жители попросили помочь привести в порядок мансардный этаж. Андрей Турчак поручил Комитету по культуре подготовить смету.
А в Печорском доме ребенка ремонтные работы стартуют в следующем году. Прокуратура потребовала реконструировать пищеблок - сделать косметику, заменить коммуникации и оборудование. Требует ремонта и фасад - на нем потрескались швы. В обновленном виде дом ребенка предстанет перед жителями Печор и гостями в следующем году.
Новое здание на улице Новой в Печорах выглядит как с иголочки. Дом построен только что. В него переселяются из ветхого и аварийного жилья тридцать семей. Ключи им сегодня вручил губернатор Андрей Турчак. Квартиры сданы с чистовой отделкой, сантехникой и кухонными плитами. В доме есть центральное отопление, а горячую воду обеспечат бойлеры. В Печорах строится еще один дом. Он будет сдан в этом году. Всего в Псковской области за время действия программы по переселению более четырех тысяч человек получили новое жилье взамен ветхого и аварийного.

Иван Павлов, Юрий Ильин

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