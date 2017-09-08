Двести пятую годовщину Бородинского сражения отметили сегодня в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.09.2017 17:19

В торжественном митинге приняли участие представители высшего офицерского состава Псковской области, школьники, студенты, члены молодёжного центра "Патриот". В Кутузовском парке вступили в ряды юнармейцев четырнадцать ребят. К памятнику Голенищеву-Кутузову все присутствующие возложили цветы.

Этот полководец был главнокомандующим русской армии во время Отечественной войны 1812 года. Под его руководством состоялась Бородинская битва - одно из крупнейших сражений девятнадцатого столетия, в результате которого французская армия под командованием Наполеона была практически полностью уничтожена. В этом бою участвовали два псковских полка. День Бородинской битвы отмечается в России как День воинской славы.

Виктория Парфенова