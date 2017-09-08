«Чрезвычайным происшествием» назвал ситуацию с досрочным голосованием председатель облизбиркома Николай Цветков

По данным, которые он озвучил в прямом эфире «Радио России-Псков», за два дня проведения досрочного голосования проголосовало уже более одного процента всех избирателей. Ранее число проголосовавших досрочно было значительно меньше.
В связи с этим территориальная избирательная комиссия Пскова приняла постановление, в соответствии с которым участковые комиссии должны тщательно проверять причины досрочного голосования, которые избиратели указывают в своих заявлениях.
Светлана Васильева
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