Николай Цветков: «Проведение экзитполов во время досрочного голосования – это жесточайшее нарушение закона»

Так нам прокомментировал действия сотрудников Фонда центра защиты прав граждан, которые проводили опрос избирателей на выходе с избирательных участков глава облизбиркома Николай Цветков. Он сообщил, что этот фонд не зарегистрирован в Министерстве юстиции как общественная организация.
И не имеет разрешительных документов для проведения экзит-поллов. Саму организацию Николай Цветков назвал «фантомом с грубым нарушением законодательства». С жалобой на действия Фонда председатель избиркома намерен обратиться в прокуратуру Пскова.
Светлана Васильева
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