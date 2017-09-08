Николай Цветков: «Проведение экзитполов во время досрочного голосования – это жесточайшее нарушение закона»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.09.2017 16:28

Так нам прокомментировал действия сотрудников Фонда центра защиты прав граждан, которые проводили опрос избирателей на выходе с избирательных участков глава облизбиркома Николай Цветков. Он сообщил, что этот фонд не зарегистрирован в Министерстве юстиции как общественная организация.

И не имеет разрешительных документов для проведения экзит-поллов. Саму организацию Николай Цветков назвал «фантомом с грубым нарушением законодательства». С жалобой на действия Фонда председатель избиркома намерен обратиться в прокуратуру Пскова.

Светлана Васильева