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Криминальные новости региона смотрите в программе «Дежурная часть. Псков» 8 сентября на телеканале «Россия 24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.09.2017 16:07

Реклама наркотиков на фасадах зданий: кто рисовал её и какую зарплату обещали работодатели распространителям подобной информации? Любимая - ушла к другому: ревнивец из Идрицы попытался убить счастливого соперника. Подробности происшествия из первых уст. Кто ходит в гости по вечерам? Тот находит должников. Псковские судебные приставы провели специальный рейд.

Об этом и не только на канале «Россия – 24» 8 сентября в 19.45 и в воскресенье 10 сентября в эфире телеканала "Россия 1" в программе "События недели" в 8.45.

Виктория Парфенова

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