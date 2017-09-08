Криминальные новости региона смотрите в программе «Дежурная часть. Псков» 8 сентября на телеканале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.09.2017 16:07

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Об этом и не только на канале «Россия – 24» 8 сентября в 19.45 и в воскресенье 10 сентября в эфире телеканала "Россия 1" в программе "События недели" в 8.45.

Виктория Парфенова