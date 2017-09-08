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Беспрецедентное количество избирателей приняло участие в досрочных выборах в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.09.2017 15:52

Центральный аппарат Следственного комитета России займётся расследованием уголовного дела о подкупе псковских избирателей. Об этом сегодня сообщили на заседании оперативного штаба по обеспечению правопорядка избирательных кампаний. Подготовка к выборам проходит неспокойно.

Вблизи избирательных участков некий фонд контролирует ход тайного голосования и собирает сведения о том, какой партии жители Пскова отдают свои предпочтения. Как заверили в центральной избирательной комиссии, досрочное голосование и вовсе заставило удивиться. Избиратели, как никогда проявили свою активность, число уже проголосовавших называют аномальным. За два дня в досрочных выборах приняли участие 2,04 процента от общего числа избирателей.
О нарушениях в ходе избирательной кампании на горячую линию уже поступило сто пятьдесят шесть обращений. Больше тридцати жалоб на незаконную агитацию и подкуп. Как сообщили на заседании, в день выборов правопорядок на избирательных участках будут обеспечивать почти шестьсот сотрудников полиции, сорок росгвардейцев и полсотни представителей частных охранных организаций.

Алина Чабан

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