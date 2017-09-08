Облизбирком усилит контроль за ходом досрочного голосования

Усилить контроль за организацией досрочного голосования. Такое постановление сегодня приняла избирательная комиссия Псковской области. Это связано с многочисленными обращениями граждан в избирательную комиссию о нарушении организации досрочного голосования.
Накануне члены избирательной комиссии лично наблюдали за работой нескольких избирательных участков. И убедились в небывалой массовости избирателей, и в том, что большая часть не смогла аргументировать свое желание проголосовать досрочно. Теперь территориальные избиркомы вправе не просто просить обосновать избирателей свое право проголосовать досрочно, но и требовать подтверждения. Досрочное голосование продлится до двух часов дня девятого сентября.
Екатерина Давыдова
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