Облизбирком усилит контроль за ходом досрочного голосования

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.09.2017 15:50

Усилить контроль за организацией досрочного голосования. Такое постановление сегодня приняла избирательная комиссия Псковской области. Это связано с многочисленными обращениями граждан в избирательную комиссию о нарушении организации досрочного голосования.

Накануне члены избирательной комиссии лично наблюдали за работой нескольких избирательных участков. И убедились в небывалой массовости избирателей, и в том, что большая часть не смогла аргументировать свое желание проголосовать досрочно. Теперь территориальные избиркомы вправе не просто просить обосновать избирателей свое право проголосовать досрочно, но и требовать подтверждения. Досрочное голосование продлится до двух часов дня девятого сентября.

Екатерина Давыдова