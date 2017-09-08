Несмотря на сложные погодные условия псковские аграрии готовятся к посеву озимых

Уборка зерновых из-за погодных условий в регионе задерживается на несколько недель. На полях птицефабрики «Псковской» в Палкинском районе уже убрали озимые, сейчас идет уборка яровых, которые пострадали от холода и проливных дождей. Несмотря на это урожай с полей будет убран, а как только сойдет вода – техника выйдет на подготовку к посеву озимых. Для этого аграрии сейчас активно проводят мелиорацию.
Андрей Удалов, Василий Нордэн
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