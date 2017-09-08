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Невостребованные земли в Локнянском районе перешли в муниципальную собственность

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.09.2017 15:15

Прокуратура вернула в муниципальную собственность невостребованные земли в Локнянском районе. Плодородными полями местные жители так и не воспользовались. Свои паи, выданные ещё колхозами, владельцы и их наследники не зарегистрировали.

Чтобы сельскохозяйственные участки не зарастали и не захламлялись, прокуратура Локнянского района внесла представление главе администрации сельского поселения, чтобы тот оформил невостребованные земли в собственность. Но местные власти на требование правоохранительных органов не отреагировали. Прокуратура направила в суд 14 исковых заявлений. Юлия Бодрова: «Земли переданы в собственность администрации Локнянской волости и, после межевания, участки будут проданы сельхозпроизводителям Псковской области».

Алина Чабан

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