Невостребованные земли в Локнянском районе перешли в муниципальную собственность

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.09.2017 15:15

Прокуратура вернула в муниципальную собственность невостребованные земли в Локнянском районе. Плодородными полями местные жители так и не воспользовались. Свои паи, выданные ещё колхозами, владельцы и их наследники не зарегистрировали.

Чтобы сельскохозяйственные участки не зарастали и не захламлялись, прокуратура Локнянского района внесла представление главе администрации сельского поселения, чтобы тот оформил невостребованные земли в собственность. Но местные власти на требование правоохранительных органов не отреагировали. Прокуратура направила в суд 14 исковых заявлений. Юлия Бодрова: «Земли переданы в собственность администрации Локнянской волости и, после межевания, участки будут проданы сельхозпроизводителям Псковской области».

Алина Чабан