В Пскове проходит операция «Мак-2017»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.09.2017 15:14

Операция «Мак-2017» продолжается в Псковской области. Ее цель - выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресечение каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения.

Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщать в УМВД России по Псковской области по круглосуточным телефонам, которые вы видите на экране.

Кирилл Радион