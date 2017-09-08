В Пскове проходит операция «Мак-2017»

Операция «Мак-2017» продолжается в Псковской области. Ее цель - выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресечение каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения.
Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков можно сообщать в УМВД России по Псковской области по круглосуточным телефонам, которые вы видите на экране.
Кирилл Радион
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Сентябрь 2017
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