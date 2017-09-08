Очевидцы запечатлели браконьера, снимавшего сети прямо в устье Псковы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.09.2017 15:10

Это видео они разместили в соцсетях. На резиновой лодке мужчина подплыл прямо между Плоской и Высокой башнями Псковского кремля. В региональный отдел Федерального агентства по рыболовству сообщений об этом инциденте не поступало.

В ведомстве подчеркнули, что лицензия на лов сетями прямо в устье Псковы выдана быть не могла. Добавим, любительский лов сетями без лицензии запрещён и является нарушением закона.

Кирилл Радион