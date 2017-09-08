Очевидцы запечатлели браконьера, снимавшего сети прямо в устье Псковы

Это видео они разместили в соцсетях. На резиновой лодке мужчина подплыл прямо между Плоской и Высокой башнями Псковского кремля. В региональный отдел Федерального агентства по рыболовству сообщений об этом инциденте не поступало.
В ведомстве подчеркнули, что лицензия на лов сетями прямо в устье Псковы выдана быть не могла. Добавим, любительский лов сетями без лицензии запрещён и является нарушением закона.
Кирилл Радион
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Сентябрь 2017
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