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Очевидцы запечатлели браконьера, снимавшего сети прямо в устье Псковы

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Категория: Вести-Псков
Создано 08.09.2017 15:10

Это видео они разместили в соцсетях. На резиновой лодке мужчина подплыл прямо между Плоской и Высокой башнями Псковского кремля. В региональный отдел Федерального агентства по рыболовству сообщений об этом инциденте не поступало.

В ведомстве подчеркнули, что лицензия на лов сетями прямо в устье Псковы выдана быть не могла. Добавим, любительский лов сетями без лицензии запрещён и является нарушением закона.

Кирилл Радион

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