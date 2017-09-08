Лучше гор – только горы! Впечатления псковских туристов от покорения Донбая

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 08.09.2017 15:08

Псковские туристы покоряли горы Донбая. В августе, чтобы повысить свое спортивное мастерство члены Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма отправились на учебно-тренировочные сборы в Карачаево-Черкессию. Туристы не только любовались красотами горной республики, но и преодолевали снежные, ледяные и скалисты склоны с использованием снаряжения.

Андрей Удалов, Иван Лопаев