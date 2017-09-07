В Псковской области стартовало досрочное голосование на участковых избирательных комиссиях. Проголосовать люди могут только по месту жительства. При этом избиратель в специальном заявлении должен указать уважительную причину, почему он не сможет прийти на выборы в Единый день голосования.
Это, например, командировка, состояние здоровья или отъезд в отпуск. Иные причины - рассматривает соответствующая Избирательная комиссия, которая и принимает решение: разрешить человеку голосовать досрочно или нет. Как отмечают специалисты, сейчас псковичи довольно активно идут на участки, кое-где даже образуются очереди.
Виктория Парфенова
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