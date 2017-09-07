О выборной кампании в Псковской области говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 8 сентября с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.09.2017 19:02

Кто и зачем идет голосовать досрочно? Какие складываются отношения между участниками выборов осенних компаний этого года? И какие последствия могут быть при выявлении нарушении прав избирателей? Узнаем в эфире программы «Стартовая площадка».

Гость студии – Председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков.

Слушайте 8 сентября с 7.20 «Радио России-Псков». Звоните, задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30

