Когда в регионе начнется отопительный сезон? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 7 сентября в 18.10

Уже несколько дней температура воздуха в Псковской области не поднимается выше 12-13 градусов тепла. А ночью и вовсе опускается примерно до +3. При этом холодно не только на улице, но и в помещениях. Когда в регионе начнется отопительный сезон? Все ли объекты ЖКХ области готовы к подаче тепла? Обсудим в программе "Постфактум".
Слушайте 7 сентября в 18.10 на «Радио России-Псков»
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Сентябрь 2017
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