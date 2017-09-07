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Ускорить темпы строительства новой школы в Великих Луках призвал Андрей Турчак

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.09.2017 16:40

Выйти на лёд нового спортивного комплекса в Великих Луках можно будет в марте 2018-го. В этом губернатора Псковской области заверил представитель подрядной организации. На стройплощадке, так называемой «двойки» Андрей Турчак побывал во время рабочей поездки в южную столицу региона.

Сейчас над будущей ледовой ареной возводятся металлоконструкции, также идет монтаж чаши бассейна. Круглосуточно без отставаний по графику возводят в Великих Луках путепровод. А на строительстве шестой школы губернатор настоятельно рекомендовал усилить бригаду рабочих.

Лариса Чурикова

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