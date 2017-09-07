Ускорить темпы строительства новой школы в Великих Луках призвал Андрей Турчак

Выйти на лёд нового спортивного комплекса в Великих Луках можно будет в марте 2018-го. В этом губернатора Псковской области заверил представитель подрядной организации. На стройплощадке, так называемой «двойки» Андрей Турчак побывал во время рабочей поездки в южную столицу региона.
Сейчас над будущей ледовой ареной возводятся металлоконструкции, также идет монтаж чаши бассейна. Круглосуточно без отставаний по графику возводят в Великих Луках путепровод. А на строительстве шестой школы губернатор настоятельно рекомендовал усилить бригаду рабочих.
Лариса Чурикова
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1