По факту подкупа избирателей в Пскове заведено уголовное дело

Следственное управление завело уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове. Ранее правоохранители провели проверку по заявлению Ивана Цецерского, кандидата в депутаты Псковской городской Думы. Следователи провели ряд экспертиз, в том числе фоноскопическую, по изъятому аудиофайлу с одного из собраний, посвящённого предвыборной агитации.
По мнению заявителя, его оппоненты проводили незаконную агитацию, в частности, обещали вознаградить избирателей, в зависимости от итогов голосования за них.
Татьяна Борисова
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Сентябрь 2017
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