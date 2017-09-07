По факту подкупа избирателей в Пскове заведено уголовное дело

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.09.2017 15:18

Следственное управление завело уголовное дело по факту подкупа избирателей в Пскове. Ранее правоохранители провели проверку по заявлению Ивана Цецерского, кандидата в депутаты Псковской городской Думы. Следователи провели ряд экспертиз, в том числе фоноскопическую, по изъятому аудиофайлу с одного из собраний, посвящённого предвыборной агитации.

По мнению заявителя, его оппоненты проводили незаконную агитацию, в частности, обещали вознаградить избирателей, в зависимости от итогов голосования за них.

Татьяна Борисова