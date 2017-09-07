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В Себежском районе продолжают устранять последствия урагана

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.09.2017 14:55

В Себежском районе продолжают устранять последствия урагана, который бушевал здесь в первых числах августа. В настоящее время ведутся работы по расчистке лесных дорог. Завалы, которые образовались в результате сильного ветра на региональных и муниципальных дорогах давно устранены. Ущерб, нанесённый району оценивается в десять миллионов рублей.

Напомним, стихия обрушилась на юг области третьего августа. Порывы ветра доходили до двадцати пяти метров в секунду. Местами сопровождались сильным дождём. Десятки населённых пунктов, в том числе и в Себежском районе, остались без электричества. Поваленными оказались десятки деревьев. Большую помощь в расчистке себежских дорог оказали местные дорожники и жители.

Татьяна Борисова

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