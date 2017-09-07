В Себежском районе продолжают устранять последствия урагана, который бушевал здесь в первых числах августа. В настоящее время ведутся работы по расчистке лесных дорог. Завалы, которые образовались в результате сильного ветра на региональных и муниципальных дорогах давно устранены. Ущерб, нанесённый району оценивается в десять миллионов рублей.
Напомним, стихия обрушилась на юг области третьего августа. Порывы ветра доходили до двадцати пяти метров в секунду. Местами сопровождались сильным дождём. Десятки населённых пунктов, в том числе и в Себежском районе, остались без электричества. Поваленными оказались десятки деревьев. Большую помощь в расчистке себежских дорог оказали местные дорожники и жители.
Татьяна Борисова
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1