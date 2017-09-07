КОИБы в этом году будут установлены лишь на части избирательных участков Пскова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.09.2017 14:09

Решение использовать автоматические системы подсчета голосов не на всех участках не случайно. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. По его словам, это сделано для того, чтобы у всех участников избирательного процесса была возможность сравнить результаты на участках, где идет ручной подсчет голосов, и там, где это делает техника.

Кроме того, по предложению одного из кандидатов, Облизбирком организовал обучение работе с КОИБами представителей всех политических партий. «Кандидаты могли разобрать КОИБы по винтикам и посмотреть, сидит ли там карлик, который забивает данные в интересах какой-то отдельной политической партии», - отметил Николай Цветков. Глава Облизбиркома подчеркнул, что разговор был очень обстоятельный и выразил надежду, что все вопросы, связанные с использованием этой техники, сняты.