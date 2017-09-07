124 сообщения о нарушениях избирательного законодательства поступило на горячую линию Облизбиркома

Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. 29 из этих обращений связаны с нарушениями предвыборной агитации - от расклеивания агитационных плакатов на только что отремонтированных фасадах домов – до применения «грязных» технологий, таких как подкуп или «черный пиар».
«Привлекая избирателей с помощью подкупа или других «грязных средств» кандидат сам расписывается в своей некомпетентности», - подчеркнул глава Облизбиркома и посоветовал участникам предвыборной гонки, больше «ходить в народ», чтобы рассказать о себе и своей программе.
Анастасия Цепина
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