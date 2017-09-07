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8 сентября в Пскове будут подведены итоги расследования по заявлению о подкупе избирателей

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.09.2017 14:03

8 сентября в Пскове будут подведены итоги расследования по заявлению о подкупе избирателейОб этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. По его словам, Облизбирком внимательно следит за действиями правоохранительных органов по этому делу.

Напомним, действующий глава города Иван Цецерский подал в территориальную избирательную комиссию Пскова жалобу на действия ряда кандидатов, обвинив тех в подкупе избирателей. После чего расследованиям дела занялись правоохранительные органы.

Анастасия Цепина

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