Аплодисментами встретили в Пскове «Стрелу», победившую на всероссийских соревнованиях по футболу

Громкими аплодисментами на железнодорожном вокзале Пскова встретили спортсменов из псковской футбольной команды "Стрела" родители, друзья, представители Администрации Пскова и области. Ребята вернулись из Волгограда, где стали победителями всероссийских соревнований «Кожаный мяч».
Чемпионы привезли с собой кубок победителя, кубок одного из спонсоров состязаний, а также путевку на матч Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Псковские футболисты будут не зрителями, а ребятами, подающими мячи во время игры. Всероссийские соревнования "Кожаный мяч" прошли уже в пятьдесят третий раз, в них приняли участие около семидесяти команд. В финале псковичи встретились с соперниками из Нижегородской области - командой "Премьер Лига". Убедительная победа наших футболистов: 4:0.
Виктория Парфенова
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