Почти 2 миллиона рублей выделено на компенсации пострадавшим от наводнения в районах

Почти два миллиона рублей перечислено в районы на выплату компенсаций пострадавшим от августовских ливневых дождей. Деньги выделены из резервного фонда администрации области. Самую большую финансовую помощь получили наиболее пострадавшие Островский и Пыталовский районы, размер лимитов определяли в соответствии с заявками от муниципалитетов.
Напомним, стихия разыгралась 23 августа, ливни на территории региона не прекращались двое суток. В одиннадцати районах произошли разрушения, сотни домов оказались подтопленными, пострадали семьдесят шесть дорог областного значения. Триста миллионов рублей составил ущерб от проливных дождей, нанесённый аграриям Псковской области.
Татьяна Борисова
|
Сентябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1