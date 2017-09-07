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Почти 2 миллиона рублей выделено на компенсации пострадавшим от наводнения в районах

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.09.2017 12:16

Почти два миллиона рублей перечислено в районы на выплату компенсаций пострадавшим от августовских ливневых дождей. Деньги выделены из резервного фонда администрации области. Самую большую финансовую помощь получили наиболее пострадавшие Островский и Пыталовский районы, размер лимитов определяли в соответствии с заявками от муниципалитетов.

Напомним, стихия разыгралась 23 августа, ливни на территории региона не прекращались двое суток. В одиннадцати районах произошли разрушения, сотни домов оказались подтопленными, пострадали семьдесят шесть дорог областного значения. Триста миллионов рублей составил ущерб от проливных дождей, нанесённый аграриям Псковской области.

Татьяна Борисова

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