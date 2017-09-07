Более пяти тысяч псковичей сделали прививки от гриппа

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.09.2017 12:12

На сегодняшний день в городе привиты около сорока детей и пяти тысяч взрослых. Медики призывает псковичей сделать прививку, чтобы обезопасить себя и окружающих от эпидемии. Количество детской и взрослой вакцины достаточно.

Прививки проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Возможна организация вакцинации по месту работы. Отметим, в Пскове за последнюю неделю резко возросло количество заболевших ОРВИ. Прирост составил почти пятьдесят процентов. Случаев гриппа не установлено.

Татьяна Борисова