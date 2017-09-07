Псковский театр кукол может получить финансирование по федеральной программе

Псковский театр кукол может стать участником федеральной программы "Театры детям". Об этом куратор проекта в нашей области - депутат Госдумы Александр Козловский - рассказал на встрече с представителями театрального сообщества. По программе федеральный центр выделяет в следующем году триста миллионов рублей на поддержку детских театров.
Сумма может быть израсходована на оборудование и постановку новых спектаклей. Сейчас труппа переезжает в здание Филармонии и остро нуждается в средствах на ремонт зала и покупку современного оборудования. Александр Козловский призвал оперативно подготовить заявку в программу, чтобы получить финансирование.
Иван Павлов
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