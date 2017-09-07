logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Псковский театр кукол может получить финансирование по федеральной программе

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 07.09.2017 12:09

Псковский театр кукол может стать участником федеральной программы "Театры детям". Об этом куратор проекта в нашей области - депутат Госдумы Александр Козловский - рассказал на встрече с представителями театрального сообщества. По программе федеральный центр выделяет в следующем году триста миллионов рублей на поддержку детских театров.

Сумма может быть израсходована на оборудование и постановку новых спектаклей. Сейчас труппа переезжает в здание Филармонии и остро нуждается в средствах на ремонт зала и покупку современного оборудования. Александр Козловский призвал оперативно подготовить заявку в программу, чтобы получить финансирование.

Иван Павлов

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Kinza
В рифму
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк