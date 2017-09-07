От монастыря до Бродвея. В Печорском районе презентовали туристическую тропу

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.09.2017 12:05

Альтернативную тропу для туристов в Печорском районе показали представителям СМИ из разных городов России. Маршрут длиной 5 километров проходит через Изборско-Мальскую долину. Это почти 2 тысячи гектаров уникального ландшафта и красивые пейзажи.

Спасо-Рождественский монастырь - сердце Мальской долины. Обычный путник даже не заметит в гуще деревьев едва видимые купола храма. Благодаря нашему проводнику, мы смогли рассмотреть его вблизи. В обычный день здесь царит тишина и умиротворение. А вот в выходные и праздники в храме проводят службы. Как обитель монастырь был закрыт еще при Екатерине II. Рядом с храмом сохранился монашеский скит и колокольня. Один из самых красивых родников - Кипун. Название - говорящее. Источник, действительно, как будто кипит, правда, вода в нем холодная. Примерно на середине пути понимаешь: тропа не так уж проста. Высокая трава, переправы через разлившиеся ручьи. Но как награда - красивейшие виды. Любоваться которыми одно удовольствие. После небольшой передышки двигаемся в деревню Брод. Эту дорогу местные, в шутку, называют Бродвеем. Известно об этом поселении еще со Средних веков. Деревня была очень богатая, жили в ней, в основном, мельники. С давних времен здесь сохранилась Анастасьевская часовня. Гуляя по деревне, как будто переносишься в прошлое. Сейчас Брод относится к охранной зоне музея-заповедника «Изборск», поэтому новое строительство здесь запрещено. Во многом благодаря этому, здесь сохранились старые постройки. Например, ворота начала XX века, сделанные из местного известняка. А на некоторых домах - каменные таблички с датой постройки. Перекусив местными яблоками, мы выходим на финишную прямую. Тропа выводит нас прямо к Труворову городищу. И здесь последнее испытание - непростой подъем в гору. Высота, на секундочку, с шестнадцатиэтажный дом. Но все испытания были не напрасны. Такие Печоры мы еще не видели.

Екатерина Давыдова, Василий Нордэн