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Реставрация храма в селе Бельское Устье возобновится этой осенью

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Категория: Вести-Псков
Создано 07.09.2017 11:59

Реставрация храма Вознесения Господня в селе Бельское Устье возобновится этой осенью. Конкурс на проведение работ разыгран, генеральным подрядчиком стал "Санкт-Петербургский реставрационный центр". Этот православный храм в небольшом селе Порховского района построен в конце восемнадцатого века. Его архитектура уникальна для Псковской области. Монументальный храм выполнен в византийском стиле.

Он поражал современников своими масштабами и богатым внутренним убранством. Сейчас в храме от прежнего величия сохранились лишь стены и лепные розетки на главном куполе. Восстановительные работы здесь уже начинались несколько лет назад, однако из-за нехватки средств были остановлены.

Виктория Писукова

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