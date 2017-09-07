Реставрация храма в селе Бельское Устье возобновится этой осенью

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.09.2017 11:59

Реставрация храма Вознесения Господня в селе Бельское Устье возобновится этой осенью. Конкурс на проведение работ разыгран, генеральным подрядчиком стал "Санкт-Петербургский реставрационный центр". Этот православный храм в небольшом селе Порховского района построен в конце восемнадцатого века. Его архитектура уникальна для Псковской области. Монументальный храм выполнен в византийском стиле.

Он поражал современников своими масштабами и богатым внутренним убранством. Сейчас в храме от прежнего величия сохранились лишь стены и лепные розетки на главном куполе. Восстановительные работы здесь уже начинались несколько лет назад, однако из-за нехватки средств были остановлены.

Виктория Писукова