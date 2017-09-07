Реставрация храма в селе Бельское Устье возобновится этой осенью

Реставрация храма Вознесения Господня в селе Бельское Устье возобновится этой осенью. Конкурс на проведение работ разыгран, генеральным подрядчиком стал "Санкт-Петербургский реставрационный центр". Этот православный храм в небольшом селе Порховского района построен в конце восемнадцатого века. Его архитектура уникальна для Псковской области. Монументальный храм выполнен в византийском стиле.
Он поражал современников своими масштабами и богатым внутренним убранством. Сейчас в храме от прежнего величия сохранились лишь стены и лепные розетки на главном куполе. Восстановительные работы здесь уже начинались несколько лет назад, однако из-за нехватки средств были остановлены.
Виктория Писукова
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