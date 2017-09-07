Десять юных великолучан получили премию им. Мусоргского

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 07.09.2017 11:57

Десять юных великолучан стали обладателями муниципальной премии имени Мусоргского. Эта награда ежегодно вручается лучшим ученикам детских школ искусств за высокие творческие достижения. У каждого за плечами победы в различных конкурсах и фестивалях.

Никита Масич и Павел Лане - дуэт, что называется, сыгранный. Вместе пять лет. При этом у каждого ещё отдельные репетиции, выступления и уверенность в том, что его инструмент самый лучший. Никита с раннего детства полюбил баян. Павлу было интересно, как можно сыграть всего на трёх струнах. Оказалось, получается очень красиво. С балалайкой теперь не расстаётся. Он, как и Никита, солист детской филармонии. Каждый из них стал обладателем премии имени Мусоргского. Награда традиционно вручается в Великих Луках в начале учебного года музыкантам, художникам, вокалистам. Это воспитанники детских школ искусств, которые в течение последних трёх лет побеждали на различных конкурсах и фестивалях. Эту премию София Лапинская получает в свой семнадцатый День рождения. Девушка окончила сначала музыкальную школу, потом серьёзно увлеклась графикой и акварелью. Свои художественные работы она представляла в пяти Международных конкурсах - во всех победа. Родителям очень благодарен Кирилл Максимов за то, что в доме всегда было место для фортепиано. С четырех лет в музыкальной школе, а с девяти начал ездить на конкурсы и завоевывать призы. Премия имени Мусоргского - ещё одно важное достижение. Кирилл уже решил, что свяжет с музыкой и свою будущую профессию.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин