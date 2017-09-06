Станции быть. В каком формате продолжит работать Псковская ГРЭС

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 06.09.2017 21:50

Псковская ГРЭС гарантированно продолжит свою работу. В очередной раз заверил сегодня коллектив станции губернатор Андрей Турчак. В прошлый раз глава региона встречался с сотрудниками около месяца назад, за это время областные власти провели несколько встреч и обсудили судьбу предприятия с собственником - Оптовой генерирующей компанией № 2.

Андрей Турчак рассказал, что сейчас прорабатываются три инвестиционных проекта, направленных на использование мощностей ГРЭС. Первый - предполагает строительство нефтеперерабатывающего завода, второй - крупное тепличное производство, третий - вторичную переработку металла. Губернатор сообщил сотрудникам о запланированной встрече с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и пообещал еще раз приехать на станцию, чтобы рассказать об итогах переговоров.

Также сегодня в ходе рабочей поездки Андрей Турчак встретился и пообщался с коллективом районной больницы и вручил дедовичскому стоматологу Александру Ильину сертификат на бормашину. С просьбой помочь в приобретении нового лечебного оборудования врач обращался к Андрею Турчаку во время его предыдущей рабочей поездки в Дедовичский район.

Ирина Коваленко