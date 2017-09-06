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О легендарной битве при Бородино и посвященном ей стихотворении Лермонтова говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 7 сентября с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 06.09.2017 17:51

О легендарной битве при Бородино и посвященном ей стихотворении Лермонтова говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 7 сентября с 7.207 сентября в России отмечается две даты: 205 лет назад состоялась битва при Бородино. А в 1837 году, 180 лет назад, Михаил Юрьевич Лермонтов описал это событие в своем, пожалуй, самом известном стихотворении «Бородино». В программе «Стартовая Площадка» обсудим эти два события, навсегда вошедшие в историю страны и ее литературу.

Гость студии - лермонтовед Светлана Телегина.  Слушайте 7 сентября с 7.20. Звоните, задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30
 

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