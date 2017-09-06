Как вести себя родителям при проявлении агрессии у подростка? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 6 сентября в 18.10

В подмосковной Ивантеевке подросток напал на учителя и открыл стрельбу в школе. Позднее выяснилось, что мальчик сообщал друзьям о своем намерении убить учителя и покончить жизнь самоубийством. Как заметить у ребенка суицидальные наклонности? Как вести себя родителям при проявлении агрессии у подростка? Как организована работа по профилактике конфликтных ситуаций в школах?
Об этом – в программе «Постфактум».
Слушайте 6 сентября в 18.10 на «Радио Росии-Псков»
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